Испания

Похоже, форвард близок к переезду в Барселону.

Главный тренер Валенсии Альберт Селадес отреагировал на информацию о том, что форвард команды Родриго до конца месяца может стать игроком Барселоны.

"Я не могу оценить все ситуации, которые могут произойти. Мое мнение не может изменить положение дел".

"У него все получилось в матче против Барселоны, он действительно хотел играть. Это не первый раз, когда он переживает трансферный период. Такое уже случалось летом", — цитирует Селадеса Goal.

Ранее защитник "летучих мышей" Хосе Гайа заявил, что он будет разочарован, если клуб продасть Родриго.