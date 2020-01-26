Испания

Родриго Морено близок к переходу в каталонскую Барселону.

Нападающий Валенсии Родриго Морено этой зимой может сменить клубную прописку и перебраться в каталонскую Барселону, где он должен будет заменить травмированного Луиса Суареса.

Его партнер по команде Хосе Гайя призвал руководство "летучих мышей" не продавать 28-летнего форварда этой зимой.

"Родриго — это футболист, который делает результат. Надеюсь, что он никуда не уйдет, потому что он очень важен для нас. Если Валенсия продаст Родриго, то я этого не пойму".

"Таких футболистов, как Родриго, очень мало. Мы хотим, чтобы он остался с нами, но посмотрим, что произойдет в конечном итоге", — приводит слова Гайя Marca.

Напомним, Валенсия обыграла Барселону в рамках испанской Примеры. Это поражение стало первым для каталонского клуба под руководством Сетьена.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия — Барселона.

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