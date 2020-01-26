Испания

Завершился матч 25-го тура испанской Сегунды между Жироной и Овьедо.

В очередном туре Сегунды Реал Овьедо отправился на выезд к Жироне.

Андрей Лунин вышел в стартовом составе и помог своей команде не проиграть – 1:1. Украинский гоклипер совершил четыре сейва против "бело-красных".

Жирона – Реал Овьедо 1:1

Голы: Стуани, 54 – Техера, 67.

Отметим, что этот матч стал третьим для Лунина в футболке Овьедо.

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