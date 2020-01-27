Испания

Методы нового тренера "сине-гранатовых" пока что не получили должный отклик.

Футболисты Барселоны со скепсисом воспринимают нововведения от Кике Сетьена, сообщает Sport.es.

Источник уверяет, что игроки недовольны стилем игры, который проповедует новый тренер, а также изменением схемы.

Сетьен пытается донести свои идеи на тренировках, а также перестроить игру команды на три центральных защитника.

Напомним, что на этих выходных "сине-гранатовые" впервые уступили под руководством нового тренера.