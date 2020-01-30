Испания

Французский специалист не сомневается в профессиональных качествах своего подопечного.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан остался доволен выступлениями свои игроков в кубковом матче против Сарагосы (4:0). В частности, лестные слова от тренера услышал Лукас Васкес.

"Я полностью ему доверяю. Я верю в него, потому что он отличный парень, который выкладывается на поле. Он — игрок, который прошел через академию, и болельщики хотят видеть, как воспитанники отдаются на максимум, и Лукас делает это".

"Я рад его голу, также как рад голу Винисиуса и Бензема".

Также Зидан прокомментировал ситуацию с Лукой Йовичем. Француз заявил, что доверяют сербу, несмотря на то, что тот не отличился результативными действиями в последнем матче "бланкос".

"Я бы очень хотел, чтобы он забил. Но он достигнет своей цели, если будет работать над этим. Он молод, он только недавно пополнил команду. Хорошо, что он в команде, где много великих игроков. Вскоре он адаптируется", — приводит слова наставника Marca.

Недавно Зидан высказался относительно успехов Андрея Лунина в Овьедо.

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