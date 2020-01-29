Испания

Тренер Реала Зинедин Зидан пожелал удачи выступающему в аренде за Овьедо Андрею Лунину.

Накануне матча 1/8 финала Кубка Испании против Сарагосы, который состоится 29 января, тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с Андреем Луниным и другими футболистами королевского клуба, отправленными в аренду.

"Я внимательно слежу за нашими игроками в аренде, – цитирует Зидана Marca. – Желаю Лунину, Вальехо, Себальосу, Эдегору и другим постоянной игровой практики и успехов. Для меня очень важно знать, какая у них ситуация".

Вратарь сборной Украины провел первую половину сезона-2019/20 в аренде в Вальядолиде (2 матча в Кубке Испании, 1 пропущенный мяч), а в январе перешел в Овьедо (3 матча в Сегунде, 4 пропущенных мяча). Сезон-2018/19 Лунин провел в аренде в Леганесе (7 матчей во всех турнирах, 7 пропущенных мячей).

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