Испания

Подопечные Зинедина Зидана отправили в ворота противника четыре безответных мяча.

Реал в рамках 1/8 Кубка Испании противостоял Сарагосе на выезде. Для мадридцев все началось отлично — Варан открыл счет уже на 6-й минуте.

Развить преимущество в счете удалось усилиями Лукаса Васкеса на исходе получаса игры, а голы Винисиуса и Бензема во второй половине игры сняли все вопросы.

Сарагоса — Реал 0:4

Голы: Варан, 6, Васкес, 23, Винисиус, 72, Бензема, 79

Сарагоса: Ратон — Дельмас, Гриппо, Атьенца (Гути, 74), Клементе — Кагава, Игбекеме, Егуараш, Копо — Линарес (58), Перейра (Бланко, 59)

Реал: Ареоля — Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 68), Марсело — Кроос, Вальверде, Хамес — Васкес, Йович (Бензема, 73), Винисиус (Б. Диас, 73)