Англия

ПСЖ, в свою очередь, рассматривает только полноценную продажу уругвайца.

Челси продолжает проявлять интерес к нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, чей контракт с парижанами истекает предстоящим летом.

Как сообщает The Times, руководство "пенсионеров" сделало официальное предложение ПСЖ об аренде 32-летнего уругвайца до конца текущего сезона.

Челси готов взять на себя выплату всего оклада Кавани, который составляет 360 тысяч фунтов в неделю, а также заплатить парижскому клубу определенную финансовую компенсацию.

Боссы ПСЖ, в свою очередь, готовы рассмотреть только вариант с полноценной продажей Кавани за 23 миллиона фунтов, и, по всей видимости, идти на уступки гранд из Франции не собирается.

Стоит отметить, что в услугах Кавани также заинтересован мадридский Атлетико, который пока не может договориться с ПСЖ о сумме выплаты. Несмотря на это, "матрасники" не планируют выключаться из гонки за футболистом.

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