Нападающий Локомотива попробует свои силы в Испании.
Федор Смолов, Getty Images
30 января 2020, 20:24
Форвард Локомотива и сборной России Федор Смолов до конца сезона будет играть за Сельту на правах аренды, сообщил официальный сайт испанского клуба.
В нынешнем сезоне Смолов отличился тремя голами и тремя ассистами в 14 матчах за "железнодорожников" в чемпионате России, а также провел четыре игры без результативных действий в Лиге чемпионов.
Сельта после 21 тура Ла Лиги идет в зоне вылета на 18-м месте, отставая от Мальорки на одно очко. Следующий матч команда из Виго сыграет против Валенсии первого февраля.
Также Сельта этой зимой укрепила защиту, подписав колумбийца Джейсона Мурильо.