Испания

Нападающий Локомотива попробует свои силы в Испании.

Форвард Локомотива и сборной России Федор Смолов до конца сезона будет играть за Сельту на правах аренды, сообщил официальный сайт испанского клуба.

В нынешнем сезоне Смолов отличился тремя голами и тремя ассистами в 14 матчах за "железнодорожников" в чемпионате России, а также провел четыре игры без результативных действий в Лиге чемпионов.

Сельта после 21 тура Ла Лиги идет в зоне вылета на 18-м месте, отставая от Мальорки на одно очко. Следующий матч команда из Виго сыграет против Валенсии первого февраля.

Также Сельта этой зимой укрепила защиту, подписав колумбийца Джейсона Мурильо.