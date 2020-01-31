Испания

Похоже, Гарет Бэйл не перейдет в Тоттенхэм этой зимой.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заявил, что не желает, дабы Гарет Бэйл покидал команду.

"Гарет здесь, с нами, я на него рассчитываю. Не рассматриваю возможность его ухода", — приводит слова француза Sky Sports.

Примерно та же история и с агентом игрока Джонатаном Барнеттом: "Я не буду комментировать придуманные истории".

Ранее сообщалось, что президент Тоттенхэма Даниэль Леви отправился в Мадрид для завершения сделки по Бэйлу. Скорее всего, владелец "шпор" вернется на Туманный Альбион ни с чем.

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