Испания

Представляем вашему вниманию трансляцию мадридского дерби.

Мадридский Реал примет на своем поле Атлетико в поединке 22-го тура Примеры.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча, который состоится в субботу, 1 февраля, и начнется в 17:00 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.

Следить за событиями матча также можно на iSport.ua или в текстовой трансляции на Football.ua.

Также предлагаем ознакомиться с анонсом матча Реал – Атлетико.

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