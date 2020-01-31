Испания 31 января 2020, 18:37 Бэйл и Азар не попали в заявку Реала на мадридское дерби против Атлетико Тренер Реала Зинедин Зидан назвал 19 футболистов, которые смогут сыграть в Дерби Мадриленьо. Гарет Бэйл, Getty Images 31 января 2020, 18:37 Вингер Реала Гарет Бэйл не успел восстановиться к столичному дерби и не попал в заявку на матч против Атлетико — сообщил официальный сайт "бланкос". Ранее сообщалось, что против Атлетико точно не сыграет Эден Азар, а на Бэйла Зинедин Зидан все-таки рассчитывал. Матч Реал — Атлетико состоится в субботу, 1 февраля. Начало в 17:00 по киевскому времени. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Гарет Бэйл Команды Атлетико Реал Мадрид Источники ФК Реал Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте