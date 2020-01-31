Испания

Тренер Реала Зинедин Зидан назвал 19 футболистов, которые смогут сыграть в Дерби Мадриленьо.

Вингер Реала Гарет Бэйл не успел восстановиться к столичному дерби и не попал в заявку на матч против Атлетико — сообщил официальный сайт "бланкос".

Ранее сообщалось, что против Атлетико точно не сыграет Эден Азар, а на Бэйла Зинедин Зидан все-таки рассчитывал.

Матч Реал — Атлетико состоится в субботу, 1 февраля. Начало в 17:00 по киевскому времени.

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