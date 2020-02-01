Испания

Президент Атлетико Энрике Сересо прокомментировал поражение от Реала и не состоявшийся переход из ПСЖ Эдинсона Кавани.

После Дерби Мадриленьо, в котором Атлетико проиграл Реалу, президент "кольчонерос" не скрывал возмущения.

"Атлетико провел фантастический первый тайм, мог забить пару мячей, – цитирует Энрике Сересо AS. – И после переыва мы играли хорошо, но, увы, больше повезло сопернику".

"Что касается эпизода с Моратой, то, на мой взгляд, это был чистый фол и пенальти. Я понимаю арбитров, им очень тяжело назначать пенальти в таких матчах, как мадридское дерби, но, в конце концов, есть VAR, и им надо уметь пользоваться".

"Трансфер Кавани? Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что никому, ни игрокам, ни их агентам, ни их родственникам Атлетико не позволит себя грабить!"

Перед закрытием зимнего трансферного окна Эдинсон Кавани уже простился с товарищами по ПСЖ, но затем Атлетико прекратил переговоры.

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