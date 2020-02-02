Испания

Француз выразил восхищение своим одноклубником.

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан поделился своим мнением о выступлении Ферлана Менди после матча с Атлетико (1:0).

Левый защитник совершил результативную передачу на Карима Бензема, который принес "сливочным" победу.

"Он обладает невероятной физической силой. Он хорошо адаптируется к команде и к лиге, это нам очень помогает. Его главное качество – игра в обороне, но в других аспектах он также хорошо справляется.

Он еще не очень хорошо говорит по-испански, но мы с Каримом стараемся помогать ему. Он – очень сильный игрок и демонстрирует весь свой потенциал", – рассказал Варан в интервью изданию Marca.

В текущем сезоне Менди провел 18 поединков в составе Реала, отличившись двумя ассистами.

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