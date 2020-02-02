Испания

Чилийский хавбек получил повреждение.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль не сможет сыграть в матче с Леванте из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Чилийский хавбек получил ушиб левого бедра и не попал в заявку каталонцев на воскресный матч. На тренировке команды в субботу 32-летний игрок работал по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Видаль провел 25 поединков в футболке "сини-гранатовых", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Матч Барселона – Леванте состоится на Камп Ноу 2 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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