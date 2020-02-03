Полузащитник Барселоны Ансу Фати помог своей команде обыграть Леванте.
Анссумане Фати, Getty Images
03 февраля 2020, 00:15
В матче 22-го тура чемпионата Испании Барселона обыграла Леванте.
В стартовом составе "блаугранас" вышел Ансу Фати, который отличился дублем с передач Лионеля Месси.
Таким образом, Фати – самый молодой автор дубля чемпионата Испании за последние 20 лет. Ему 17 лет и 94 дня.
Ранее рекорд принадлежал Хуанми Хименесу (17 лет и 115 дней) – он забил 10 лет назад два гола за Сарагосу.
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