Испания

Полузащитник Барселоны Ансу Фати помог своей команде обыграть Леванте.

В матче 22-го тура чемпионата Испании Барселона обыграла Леванте.

В стартовом составе "блаугранас" вышел Ансу Фати, который отличился дублем с передач Лионеля Месси.

Таким образом, Фати – самый молодой автор дубля чемпионата Испании за последние 20 лет. Ему 17 лет и 94 дня.

Ранее рекорд принадлежал Хуанми Хименесу (17 лет и 115 дней) – он забил 10 лет назад два гола за Сарагосу.

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