Испания

Луис Мигель Рамис покинул пост главного тренера Альбасете.

После поражения от Реал Овьедо (1:3) в 26-м туре Сегунды, Альбасете принял решение уволить главного тренера Луиса Мигеля Рамиса.

Официальный сайт представителя Сегунды сообщил, что 49-летний футболист уже покинул команду.

Таким образом, украинский форвард Роман Зозуля временно остался без наставника. Отметим, что в последнем матче Рамиса за Овьедо в основе вышел другой украинец – Андрей Лунин.

Альбасете семь матчей подряд не может победить и сейчас идет в зоне вылета в Сегунде (19-е место).

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Овьедо – Альбасете.

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