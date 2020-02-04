Испания

Француз получил мышечное повреждение.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле вновь оказался в лазарете из-за проблем со здоровьем, сообщает издание AS.

Французский форвард получил мышечную травму на тренировке Барселоны и будет вынужден пропустить ближайшие матчи команды. Предполагается, что восстановление 22-летнего игрока займет около двух недель.

Дембеле не выходил на поле из-за проблем со здоровьем с ноября прошлого года, когда он травмировался в матче с Боруссией Дортмунд.

В текущем сезоне Дембеле провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

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