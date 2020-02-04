Испания

Сербский футболист рассказал о переходе в стан мадридцев.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович вспомнил момент, когда узнал об интересе со стороны испанского гранда.

"Мой агент позвонил мне и сказал, что Реал связался с ним. Они сказали, что им очень нравится моя игра. И я говорю: "Не шути так, пожалуйста". Но он ответил, что это правда, и что поступило предложение".

"Конечно, я сказал да, и я не думаю, что это было ошибкой. Потому что самый важный клуб звонит только один раз. Я убежден, что у меня все получится, и я докажу, что нахожусь в Реале, потому что у меня есть хороший уровень", — цитирует Йовича Marca.

Тем не менее, сербский футболист признал, что сегодняшняя его форма значительно хуже, чем была в прошлом сезоне.