Испания

Нападающий Реала Лука Йович недоволен своими выступлениями в нынешнем сезоне.

Лука Йович не может понять, что с ним случилось, и почему он не может играть в Реале так, как играл за Айнтрашт из Франкфурта.

"Я недоволен нынешним сезоном, потому что знаю, что могу играть лучше, – цитирует сербского нападающего cope.es. – Иногда я просматриваю видео своих игр в прошлом сезоне и сам себя спрашиваю: "Что случилось?" Всем известно, какой великий клуб Реал, и неопытному футболисту сложно справиться с психологическим давлением, ведь за него заплатили 60 миллионов. Пока мне не удается справиться с этим давлением, но я надеюсь, что ситуация изменится".

22-летинй игрок национальной сборной Сербии (7 матчей, 2 гола) выступал за Црвену Звезду (48 матчей во всех турнирах, 13 голов), Бенфику В (18, 4), Бенфику (4, 0) и Айнтрахт Ф (75, 36). В нынешнем сезоне в Реале он сыграл 21 матч и забил лишь 1 мяч.

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