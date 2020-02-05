Испания

Украинец доволен переходом в новый клуб.

Вратарь Реал Овьедо Андрей Лунин прокомментировал как проходит процесс адаптации в новом для него клубе, а также поделился своим довольством, что теперь имеет больше игровой практики.

"Как мне кажется, в Сегунде больше борьбы, более жесткий футбол, если сравнивать с Примерой. Общий уровень по атмосфере, давлению и по мастерству, я не скажу, что такой же, как в Примере, но близкий к этому. Поэтому, мои ожидания полностью оправдались. До этого не хватало времени, постоянного игрового ритма. Сейчас, благодаря доверию тренера, я играю каждую игру и вошел уже в игровой ритм. Появилось чувство игры, чувство момента. Уверен, дальше будет только лучше", — рассказал кипер в интервью телеканалу Футбол.

В 26-м туре Овьедо Лунина переиграло Альбасете Зозули.

"Мы очень рады победе в последнем матче. Она была нам нужна и состоялась дома при практически полных трибунах. Надеюсь, это станет переломным моментом для нас. Отраженные пенальти? Двоякие впечатления: отразил — хорошо, но все равно добили. Нужно отбивать так, чтобы не добили".

Также 20-летний вратарь рассказал, что руководство мадридского Реала на регулярной основе с ним контактирует.

"Контакты с Реалом есть. Как мне, так и им нужно, чтобы я играл. Решили, что сейчас этот вариант нужен, и он — достаточно неплохой. Надеюсь, что эти полгода станут полезными для меня, а мы вместе с командой добьемся результата".

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