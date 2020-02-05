Испания

Каталонцы готовы воспользоваться возможностью подписать игрока после закрытия трансферного окна.

Барселона осталась без Луиса Суареса и Усмана Дембеле ввиду травм, а потому, согласно регламенту, может провести трансфер игрока, который выступает в Испании.

Каталонцы определили нападающего Хетафе Анхеля Родригеса в качестве приоритетного варианта, сообщает Sport.es.

32-летний испанец в этом сезоне провел 27 поединков в футболке Хетафе, забив 13 голов и сделав один ассист.

Напомним, что во время трансферного окна Наполи предлагал Барселоне арендовать Фернандо Льоренте.