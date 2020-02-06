Испания

Мадридцы "отметились" неприятными достижением.

Реал в рамках 1/4 финала Кубка Испании принимал на своем поле Реал Сосьедад и потерпел поражение в результативном матче.

Мадридцы пропустили четыре мяча, что стало их худшим показателем за все время под руководством Зинедина Зидана, сообщает ESPN.

Таким образом, Реал покинул розыгрыш турнира, а в полуфинал уже вышли Гранада, Мирандес и Реал Сосьедад.

Атлетик и Барселона разыгрывают четвертую путевку в 1/2 турнира. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.