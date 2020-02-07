Испания

Никто из очевидных фаворитов турнира не сможет добиться победы.

В полуфинальных поединках розыгрыша Кубка Испании-2019/20 впервые за 17 лет не оказалось ни одного представителя традиционной ТОП-3 последних лет, сообщает Gracenote.

Атлетико вылетел на стадии 1/16 от Леонесы, а Реал и Барселона оказались вне турнира после поражений в 1/4 от Реал Сосьедада и Атлетика соответственно.

Последний раз такое происходило в сезоне-2002/03. Примечательно, что тогда в финале встретились Рекреативо и Мальорка. Вторые отпраздновали победу со счетом 3:0.

Звания обладателя Кубка Испании в этом сезоне разыграют Гранада, Мирандес, Реал Сосьедад и Атлетик.

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