Никто из очевидных фаворитов турнира не сможет добиться победы.
ИГРОКИ БАРСЕЛОНЫ, ФОТО GETTY IMAGES
07 февраля 2020, 00:23
В полуфинальных поединках розыгрыша Кубка Испании-2019/20 впервые за 17 лет не оказалось ни одного представителя традиционной ТОП-3 последних лет, сообщает Gracenote.
Атлетико вылетел на стадии 1/16 от Леонесы, а Реал и Барселона оказались вне турнира после поражений в 1/4 от Реал Сосьедада и Атлетика соответственно.
Последний раз такое происходило в сезоне-2002/03. Примечательно, что тогда в финале встретились Рекреативо и Мальорка. Вторые отпраздновали победу со счетом 3:0.
Звания обладателя Кубка Испании в этом сезоне разыграют Гранада, Мирандес, Реал Сосьедад и Атлетик.
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