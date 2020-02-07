Испания

Нападающий басков дал комментарий после матча против Барселоны.

Атлетик в рамках матча 1/4 Кубка Испании минимально обыграл Барселону на своем поле благодаря голу Вильямса. Нападающий Атлетика верит, что команда может победить в турнире.

"У нас есть возможность выиграть титул. Надеюсь, мечта, которую мы так хотим, исполнится", — заявил Вильямс после матча.

Баски имели тернистый путь к полуфиналу. До Барселоны Атлетик лишь в серии пенальти прошел Эльче и Тенерифе.

"Иногда нужно верить всем сердцем. Текущий розыгрыш Кубка Испании подарил много неожиданных результатов. Это было сложно, но мы прошли дальше", — добавил Вильямс.

Отметим, что впервые за 17 лет на стадии полуфинала Кубка Испании не будет ни Реала, ни Барселоны, ни Атлетико.