Нападающий басков дал комментарий после матча против Барселоны.
ИНЬЯКИ ВИЛЬЯМС, ФОТО GETTY IMAGES
07 февраля 2020, 00:46
Атлетик в рамках матча 1/4 Кубка Испании минимально обыграл Барселону на своем поле благодаря голу Вильямса. Нападающий Атлетика верит, что команда может победить в турнире.
"У нас есть возможность выиграть титул. Надеюсь, мечта, которую мы так хотим, исполнится", — заявил Вильямс после матча.
Баски имели тернистый путь к полуфиналу. До Барселоны Атлетик лишь в серии пенальти прошел Эльче и Тенерифе.
"Иногда нужно верить всем сердцем. Текущий розыгрыш Кубка Испании подарил много неожиданных результатов. Это было сложно, но мы прошли дальше", — добавил Вильямс.
Отметим, что впервые за 17 лет на стадии полуфинала Кубка Испании не будет ни Реала, ни Барселоны, ни Атлетико.