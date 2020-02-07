Барселона впервые в истории вылетела из Кубка Испании в добавленное время

Атлетик Бильбао установил "достижение" для каталонского клуба.
Атлетик Бильбао - Барселона, photo Athletic Club
07 февраля 2020, 06:47
На Сан Мамес в Бильбао состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании. Атлетик принимал Барселону. Баски сумели обыграть команду Кике Сетьена и выйти в полуфинал турнира.
Решающий удар в матче был нанесен в компенсированное арбитром время, на 93-й минуте. Нанес его Иньяки Вильямс.
Для Барселоны этот пропущенный гол "подарил" первый вылет из Кубка Испании за его 117-летнюю историю из-за гола пропущенного гола в компенсированное время.
Ранее также сообщалось, что впервые за 17 лет в полуфинале турнира не сыграют Барселона, Реал и Атлетико одновременно.
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