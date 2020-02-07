Испания

Президент "сине-гранатовых" верит в нынешнего тренера клуба и команду.

Хосеп Мария Бартомеу поддержал тренера Барселоны Кике Сетьена после вылета каталонцев из Кубка Испании от Атлетика Бильбао (0:1).

"У нас было много острых моментов, мы хорошо играли. Хочу поздравить футболистов с тем, как они сыграли. Они показали амбицию и мотивированность", — заявил Бартомеу BarcaTV.

"Атлетик нанес один удар по воротам в конце и выиграл матч. Мы заслуживали пройти дальше, но это оказалось невозможно. Повторюсь, мне понравились амбиции команды на поле, ведь играть с Атлетиком на выезде тяжело, его фанаты давят на вас".

"Теперь мы должны сконцентрироваться на Ла Лиге и Лиге чемпионов. Если будем играть так же – успех придет, я уверен".

Барселона идет второй в Ла Лиге, отставая от Реала на три очка. Следующий матч "сине-гранатовые" проведут против Бетиса 9-го февраля на выезде.