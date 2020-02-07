Матч "пчел" пройдет без зрителей, а также не удалось миновать денежного штрафа.
РОМАН ЗОЗУЛЯ, ФОТО: ФК АЛЬБАСЕТЕ
07 февраля 2020, 20:25
Апелляционный комитет Федерации футбола Испании вынес решение по делу Райо Вальекано, за то, что фанаты этого клуба выкрикивали оскорбления в адрес форварда Альбасете Романа Зозули.
Сообщается, что Райо Вальекано получил штраф в 18 тысяч евро, а также будут закрыты трибуны, с которых слышались провокационные выкрики в адрес украинского нападающего. Закрытие трибун произойдет в двух ближайших играх — против Уэски (29 тур) и Эльче (31 тур).
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У "великанов" есть порядка 15 дней, чтобы обжаловать данное решение.
Напомним, что фанаты Райо Вальекано выкрикивали "Зозуля – ты нацист" во время матча против Альбасете.
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