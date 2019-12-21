Испания

Болельщики Райо назвали украинца нацистом, после чего общественность активно начала обсуждать этот инцидент.

Во время матча 21-го тура испанской Сегунды, в котором Альбасете принимал на своем поле Эльче (0:1), фанаты хозяев провели акцию поддержки Роману Зозуле, который ранее подвергся обвинениям в нацизме со стороны болельщиков Райо Вальекано.

Фанаты Альбасете поддержали украинского форварда, вывесив на трибуне баннер со словами: "Мы все — Зозуля".

Отметим, что группировка фанатов Райо Вальекано ранее сделала заявление относительно остановки матча и не отказалась от своих выкриков в адрес украинского форварда.

Позже Роман Зозуля и сам высказался о скандальном инциденте, раскрыв определенные подробности о некоторых фанатах Райо.