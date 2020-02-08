Испания

Спортивный директор каталонцев прокомментировал процесс заключения нового соглашения с лидером команды.

Текущий контракт Лионеля Месси подходит к концу летом 2021 года, а потому Барселоне пора заниматься вопросом продления соглашения.

Эрик Абидаль, спортивный директор "сине-гранатовых", заявил, что все зависит от самого аргентинца, а переговоры с которым никогда не были простыми.

"Вопрос к нему, надеюсь, он продлит контракт. Лео сказал, что Барселона — это все для него, он хочет остаться здесь, все зависит от него. Мы говорим о лучшем игроке в мире, и продление контракта никогда не было легким" — приводит слова Эрика Абидаля AS.

Напомним, что ранее между Эриком Абидалем и Лионелем Месси возникли разногласия, из-за которых ходили слухи, что аргентинец может покинуть Барселону.

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