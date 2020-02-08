Испания

Лидер "сине-гранатовых" хочет продолжить выступления за команду.

В последнее время СМИ сообщают о напряженных отношениях между Лионелем Месси и руководством каталонского клуба. Доходит до того, что аргентинец требует отставки нынешнего президента Бартомеу и назначения Хави в качестве тренера.

На почве данных событий Месси попал в сферу интересов ведущих клубов Европы, которые готовы воспользоваться разногласиями аргентинца с клубом и переманить его к себе.

Тем не менее, лидер Барселоны собирается остаться в команде и не будет рассматривать предложения летом, сообщает Sky Sports.

Отметим, что потенциальному покупателю аргентинца придется раскошелиться на хороший контракт, ведь Месси получает больше всех среди футболистов.

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