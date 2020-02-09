Испания

Реал без проблем разобрался с Осасуной в выездном поединке.

В 23-м туре чемпионата Испании Осасуна на своем поле принимала Реал.

Подопечные Зинедина Зидана добыли легкую победу и продолжают лидировать в турнирной таблице Примеры.

Обзор матча:

Осасуна – Реал Мадрид 1:4

Голы: У. Гарсия, 14 – Иско, 33, С. Рамос, 38, Васкес, 84, Йович,90+2.

Осасуна: Эррера – Эступиньян, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Видаль – Арнаис (Энрик, 61), Брашанац, Монкайола (Мерида, 10), Иньиго Перес, Роберто Торрес (Кардона, 77) – Рубен Гарсия.

Реал Мадрид: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Вальверде – Бэйл (Васкес, 71), Бензема (Йович, 88), Иско (Винисиус, 82).

Предупреждение: Видаль, Д. Гарсия – Карвахаль, Рамос.

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