Испания

Украинский голкипер признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды.

Между собой встречались Райо Вальекано и Реал Овьедо. В матче 27-го тура сильнейший так и не был выявлен (1:1).

В этой игре Андрей Лунин совершил четыре сейва, а единственный гол пропустил лишь с пенальти. Таким образом, Лунин стал лучшим игроком вышеупомянутого поединка.

"Хорошо проявил себя в первом тайме, почти отбил удар с одиннадцатиметрового. Был лучшим в составе Овьедо", — сказано в примечании.

Для Лунина матч против Райо Вальекано стал пятым в текущем сезоне за Овьедо.

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