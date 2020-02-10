Сельта — Севилья 2:1 Видео голов и обзор матча

Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Ла Лиги.

Сельта проигрывала 0:1 после первого тайма, однако в концовке сумела вырвать победу благодаря голам Яго Аспаса на 78-й и Пионе Систо на 90+1 минуте — 2:1.

В следующем туре "кельты" на выезде сыграют против Реала 16 февраля, а Севилья в тот же день примет Эспаньол.

Сельта – Севилья 2:1

Голы: Аспас, 78, Систо, 90+1 – Эн-Несири, 23

Сельта: Бланко – Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа – Бельтран (Брадарич, 70), Йокушлу, Рафинья – Аспас, Смолов (Мина, 88), Мендес (Систо, 78)

Севилья: Вацлик – Навас, Гомес, Диего Карлос, Эскудеро – Хордан, Фернандо, Васкес (Нолито, 85) – Сусо (Банега, 66), Эн-Несири (Де Йонг, 73), Окампос

Предупреждения: Мурильо, Мальо, Смолов – Диего Карлос, Эскудеро.