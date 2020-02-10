Испания

Тренер Реала уверен, что фовардам необходимо забивать голы.

Реал в 23-м туре Ла Лиги обыграл на выезде Осасуну – 4:1. Последний гол в добавленное время забил Лука Йович.

"Йович нуждался в этом голе. Он чистый нападающий. Даже если Лука играет хорошо, он недоволен, пока не забьет", — цитирует тренера мадридцев Зинедина Зидана El Chiringuito.

Лука Йович перебрался в Реал прошлым летом из Айнтрахта за рекордные для немецкого клуба 60 млн евро.

Пока что сербу не удалось вытеснить из основы Карима Бензема. Он наиграл только 391 минуту в 15 матчах Ла Лиги, отметившись двумя голами и ассистом.

Реал после 23 туров лидирует в чемпионате Испании, опережая Барселону на три очка. Следующий матч мадридцы проведут против Сельты дома 16 февраля.

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