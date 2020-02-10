Испания

Бразилец дал оценку выступлениям Реала в текущем сезоне.

Полузащитник мадридского Реала Каземиро подвел итог поединка 26-го тура Примеры против Осасуны, а также сдержано высказался о выступлениях команды в сезоне.

"Это была типичная игра против Осасуны, и мы знали, насколько трудно играть против них. Мы знали, что это будет тяжело, но мы сохраняли спокойствие, и это был великолепный поединок".

"Мы боролись в прошедшем, и мы показали, что будем бороться за все, что возможно. В сезоне еще много игр, но мы продолжаем сражаться", — сказал Каземиро Marca.

Ранее свой послематчевый комментарий дал главный тренер Реала Зинедин Зидан, отметив игру форварда Луки Йовича.