Нападающий Алавеса дал совет своему одноклубнику.
ХОСЕЛУ, ФОТО GETTY IMAGES
11 февраля 2020, 09:28
Лукас Перес оказался среди кандидатов на замену для Луиса Суареса уже после закрытия трансферного окна.
Тем не менее, его одноклубник Хоселу посоветовал не переходить в стан каталонцев из-за возможного малого количества минут на поле.
"Есть много случаев, когда игроки не получали достаточно игровой практики. Я сказал Лукасу, что нет места, такого как Витория (город, в котором базируется клуб). Не стоит переходить в команды, подобные Барселоне", — приводит слова Хоселу Marca.
Напомним, что Лукас Перес перебрался в Алавес на постоянной основе лишь летом 2019 года.