Испания

Нападающий Алавеса дал совет своему одноклубнику.

Лукас Перес оказался среди кандидатов на замену для Луиса Суареса уже после закрытия трансферного окна.

Тем не менее, его одноклубник Хоселу посоветовал не переходить в стан каталонцев из-за возможного малого количества минут на поле.

"Есть много случаев, когда игроки не получали достаточно игровой практики. Я сказал Лукасу, что нет места, такого как Витория (город, в котором базируется клуб). Не стоит переходить в команды, подобные Барселоне", — приводит слова Хоселу Marca.

Напомним, что Лукас Перес перебрался в Алавес на постоянной основе лишь летом 2019 года.