Испания

Украинец не смог определенно ответить относительно своего будущего в королевском клубе.

Голкипер Андрей Лунин заявил, что не знает, что ожидает его в мадридском Реале, но рад, что у него есть возможность выступать в Овьедо на правах аренды.

"Пока не знаю, какой будет моя роль в Реале в следующем сезоне. Я поддерживаю связь с тренером вратарей и директорами клуба.

Моя главная задача – играть и продолжать играть в составе Овьедо. Рад, что у меня есть возможность выступать в этом клубе", – рассказал Лунин в комментарии Onda Cero.

В составе Овьедо 21-летний украинец провел 5 поединков, в которых пропустил 6 голов.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в сборную тура Сегунды по версии Marca.

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