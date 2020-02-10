Испания

Украинский голкипер провел хороший матч против Райо Вальекано.

Авторитетное испанское издание Marca огласило символическую сборную прошедшего 27-го тура Сегунды, в которую попал голкипер мадридского Реала, выступающий на правах аренды за Овьедо, Андрей Лунин.

Украинский вратарь провел образцовый поединок против Райо Вальекано (1:1), в котором он совершил четыре сейва и пропустил гол с пенальти, что, к слову, не помешало ему стать лучшим игроком того поединка.

Андрей Лунин присоединился к Овьедо этой зимой после неудачной аренды в Вальядолиде. За новый клуб украинец провел уже пять матчей, в которых пропустил шесть голов.

Напомним, ранее Лунин поделился эмоциями после успешного для себя матча против Райо Вальекано.