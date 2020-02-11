Семеду: Барселона может выиграть чемпионат Испании

Испания

Португалец позитивно настроен на финальную часть сезона.

Защитник Барселоны Нельсон Семеду поделился своими мыслями относительно работы с новым главным тренером Кике Сетьеном, также оценив шансы команды на победу в Ла Лиге.

"У меня все хорошо, новый тренер мне очень доверяет, и я стараюсь изо всех сил оправдать эту уверенность".

"Это может быть мой лучший сезон в Барселоне. Я очень доволен тем, что со мной происходит, однако жаль, что команда не лидирует в Ла Лиге. Но впереди еще много игр, и мы можем стать чемпионами", — цитирует португальца Sapo Desporto.

Ранее сообщалось, что будущим летом футболиста попытается приобрести Бавария.