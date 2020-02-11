Семеду: Барселона может выиграть чемпионат Испании

Португалец позитивно настроен на финальную часть сезона.
Нельсон Семеду, Getty Images
11 февраля 2020, 15:16
Защитник Барселоны Нельсон Семеду поделился своими мыслями относительно работы с новым главным тренером Кике Сетьеном, также оценив шансы команды на победу в Ла Лиге.
"У меня все хорошо, новый тренер мне очень доверяет, и я стараюсь изо всех сил оправдать эту уверенность".
"Это может быть мой лучший сезон в Барселоне. Я очень доволен тем, что со мной происходит, однако жаль, что команда не лидирует в Ла Лиге. Но впереди еще много игр, и мы можем стать чемпионами", — цитирует португальца Sapo Desporto.
Ранее сообщалось, что будущим летом футболиста попытается приобрести Бавария.
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