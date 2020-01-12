Германия

Мюнхенцы заинтересованы в подписании игрока Барселоны.

Защитник Барселоны Нельсон Семеду попал в сферу интересов Баварии, сообщает издание Mundo Deportivo.

Мюнхенский клуб намерен укрепить правый фланг обороны следующим летом и попытается приобрести португальского фулбека. Каталонцы рассматривают возможность продажи 26-летнего игрока, чем и хочет воспользоваться Бавария.

Ранее сообщалось, что Барселона готова отпустить Семеду за 50 млн евро.

Действующий контракт Семеду с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник провел 20 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись тремя ассистами.

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