Испания

Бразилец заявил о своем желании руководству каталонцев.

Вингер мюнхенской Баварии Филиппе Коутиньо, который находится в аренде из Барселоны, изъявляет желание остаться на Альянц-Арене, как минимум, еще на один сезон. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.

27-летний бразилец уже сообщил руководству "сине-гранатовых" о своем желании остаться в Мюнхене.

Арендное соглашение рассчитано до будущего лета и включает в себя опцию выкупа за 120 млн евро. Бавария не против оставить Коутиньо в клубе, однако, рассчитывает снизить сумму трансфера до 80 млн.

Ранее сообщалось, что Коутиньо также интересуется Ливерпуль.

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