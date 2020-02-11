Каталонский клуб продолжает следить за бразильским форвардом.
Виллиан Жозе, Getty Images
11 февраля 2020, 11:30
Барселона продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Реал Сосьедада Виллиана Жозе.
Как сообщает издание Marca, каталонский клуб надеется подписать бразильского форварда к концу этой недели.
Руководство Барселоны ведет переговоры с представителями Сосьедада и надеется снизить стоимость игрока, клаусула которого составляет 70 млн евро. Достигнуть договоренности с баскским клубом "сине-гранатовым" будет непросто.
Во вторник Усман Дембеле перенесет операцию, после чего Барселона должна подать запрос в испанскую федерацию, чтобы ей разрешили провести трансфер в течение 48 часов.
Ранее сообщалось, что Барселона также рассматривает возможность подписания Луиса Суареса из Сарагосы.
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