Испания

Каталонский клуб продолжает следить за бразильским форвардом.

Барселона продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Реал Сосьедада Виллиана Жозе.

Как сообщает издание Marca, каталонский клуб надеется подписать бразильского форварда к концу этой недели.

Руководство Барселоны ведет переговоры с представителями Сосьедада и надеется снизить стоимость игрока, клаусула которого составляет 70 млн евро. Достигнуть договоренности с баскским клубом "сине-гранатовым" будет непросто.

Во вторник Усман Дембеле перенесет операцию, после чего Барселона должна подать запрос в испанскую федерацию, чтобы ей разрешили провести трансфер в течение 48 часов.

Ранее сообщалось, что Барселона также рассматривает возможность подписания Луиса Суареса из Сарагосы.