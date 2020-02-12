Трансфер Виллиана Жозе в Барселону на грани срыва

Испания

Клуб из Сан-Себастьяна запросил 50 млн евро.

По всей видимости, Барселона останется без нападающего до конца сезона. Трансфер Виллиана Жозе из Реал Сосьедад, скорее всего, не будет осуществлен. Об этом сообщает Diario Sport.

Руководство баскского клуба дало понять, что сможет отпустить игрока не менее чем за 50 млн евро, что значительно больше той суммы, о которой сообщалось ранее.

"Бело-голубые" не желают продавать игрока в этом сезоне, так как главный тренер команды Иманоль Альгуасиль всерьез рассчитывает на его помощь в борьбе за Кубок Испании и за зону Лиги чемпионов в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Барселона может потратить на трансфер форварда лишь 12 млн евро.