Испания

Андрей был признан лучшим в свой первый же месяц в клубе.

Голкипер Овьедо Андрей Лунин получил приз лучшему игроку января в команде по версии болельщиков, сообщил официальный сайт клуба.

"Этот приз для всей команды, мы все хорошо работаем. Мне нравятся товарищи по команде, тренера. Я могу проявить себя и хочу помочь Овьедо продолжить расти", — заявил Лунин.

"На нашем стадионе особенная атмосфера. Ты играешь лучше. Надеюсь, они помогут нам в субботу. Я уже прибавил, но могу стать лучше, поэтому продолжаю работать".

Овьедо идет на 18-м месте из 22 команд Сегунды. Следующий матч он проведет против Алькоркона 15 февраля.