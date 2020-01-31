Испания

Украинский голкипер получил почетную награду по итогам заканчивающегося месяца.

Андрей Лунин стал лучшим игроком Реала Овьедо в январе, сообщает официальный твиттер-аккаунт спонсора представителя второй лиги Испании.

Украинский голкипер после перехода в новую команду успел отыграть три матча, в которых пропустил четыре гола.

Наверное, Лунин должен быть благодарен вам, наши читатели. Ведь перед появлением новости о голосовании на Football.ua украинец располагался на четвертой позиции и имел крайне мало шансов на успех. Пользователи Football.ua совершили 1874 перехода на голосование.

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