Испания

Хорватский полузащитник не против защищать цвета одной команды вместе с бывшим игроком Реала.

Иван Ракитич очень лестно отозвался о Лионеле Месси, но и отдал должное Криштиану Роналду, заявив, что хотел бы поиграть с португальцем в одной команде.

"Играть вместе с Месси — это что-то особенное, он лучший в истории. Всегда были особенные игроки. Наверное, Лео — лучший в последние 15 лет. Я вообще считаю, что он лучший футболист всех времен. Было здорово играть с ним на протяжение шести лет.

Конечно, я хотел бы сыграть вместе с Роналду, он тоже в числе главных футболистов в истории. Нравится следить за тем, как он играет за Ювентус. Считаю его одним из лучших игроков всех времен", — приводит слова Ракитича Bleacher Report.

Напомним, что Барселона ищет покупателя для Ивана Ракитича и среди кандидатов есть Ювентус.