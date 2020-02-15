Испания

Зидан определился с заявкой команды на поединок.

Мадридский Реала огласил заявку команды на матч с Сельтой в 24-м туре Примеры, сообщает официальный сайт испанского клуба.

В заявку "сливочных" из 19 человек попал нападающий Эден Азар, который не выходил на поле с ноября прошлого года.

Полностью заявка команды Зинедина Зидана выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля и Тони Фуйдиас.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело и Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде и Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Эден Азар, Гарет Бэйл, Лука Йович и Винисиус Жуниор.

Матч Реал Мадрид – Сельта состоится на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 16 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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