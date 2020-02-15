Испания

Испанский защитник хочет продлить соглашение с королевским клубом, но на своих условиях.

Серхио Рамос ведет переговоры с Реалом о продлении действующего контракта, который истекает летом следующего года, сообщает Marca.

Капитан и лидер мадридцев хочет заключить сделку до конца сезона-2022/23, но политика Реала препятствует этому.

Клуб хочет продлевать соглашение Рамос год за годом, несмотря на отличную физическую форму Серхио.

Реал рассматривает кандидатуры для усиления линии обороны. Так, мадридцы поборются с Манчестер Юнайтед за Салису из Вальдолида.