Зидан получил ногой по лицу во время матча Реала и Сельты

Главный тренер Реала Зинедин Зидан столкнулся с игроком "кельтов".
Зидан и Айду, Getty Images
17 февраля 2020, 01:35
Реал на своем поле не сумел обыграть Сельту в 24-м туре чемпионата Испании.
На 60-й минуте игры Джозеф Айду врезался в главного тренера Реала Зинедина Зидана, намереваясь достать мяч.
В результате – оба оказались на газоне, а французский специалист получил от игрока ногой по лицу. Действия Джозефа Айду не носили умышленный характер. Оба участника эпизода остались без травм.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Реал — Сельта.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.