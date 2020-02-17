Зидан получил ногой по лицу во время матча Реала и Сельты

Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан столкнулся с игроком "кельтов".

Реал на своем поле не сумел обыграть Сельту в 24-м туре чемпионата Испании.

На 60-й минуте игры Джозеф Айду врезался в главного тренера Реала Зинедина Зидана, намереваясь достать мяч.

В результате – оба оказались на газоне, а французский специалист получил от игрока ногой по лицу. Действия Джозефа Айду не носили умышленный характер. Оба участника эпизода остались без травм.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Реал — Сельта.